Sardegna: alleanza Barbagia con Romania per progetto su cosmesi naturale e erbe aromatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo, tenendo fede ai principi per i quali è stato fondato, il Distretto ha costruito una rete per un cambiamento reale e duraturo partendo dalla salvaguardia dei valori identitari afferenti alla propria cultura. Una rete che non può essere solo locale ma anche europea. Per questo motivo ha deciso di proseguire la sua collaborazione con Associazione studio L&P con la quale dal 2019 sta portando avanti un progetto per il recupero dell'Orto Botanico di Ollolai. E iniziare la collaborazione con l'associazione Cries, una delle prime organizzazioni coinvolte nella promozione e nello sviluppo in Romania del concetto di economia sociale e solidale. Il progetto Pan coinvolgerà quindi un gruppo di giovani degli otto Comuni dell'Unione dei Comuni della Barbagia e giovani provenienti dalle aree intorno a Timisoara, città della Romania occidentale in un laboratorio sperimentale sulle erbe aromatiche e la cosmesi naturale e prevedrà accordi di rete e cooperazione con la Romania per proseguire insieme nella valorizzazione del patrimonio ambientale locale come strumento di attrazione turistica. (Rsc)