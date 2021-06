Piemonte: 118, servizio ridotto in estate per mancanza di personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione deve mettere in campo soluzioni in tempi rapidi per scongiurare la carenza di personale medico perché in molti casi si tratta di un intervento che decide della vita delle persone” – ha dichiarato Rossi - La mia interrogazione nasce dopo essere stato messo a conoscenza del depotenziamento del servizio di 118 per le sedi di Gattinara e Omegna, che nei mesi estivi, perderanno il medico a bordo. Situazioni analoghe anche altre zone del Piemonte influiranno anche sugli accessi ai DEA del territorio. La questione che ho sottoposto oggi all’assessore si inserisce nel problema nazionale della carenza di personale sanitario con particolare riferimento alla dirigenza medica. L’emergenza Covid - conclude il consigliere - ha fatto esplodere ulteriormente la situazione, che va affrontata come priorità assoluta. Da due anni, inascoltati, avanziamo due proposte: finanziare un numero maggiore di borse di studio per specializzandi, privilegiando le discipline nelle quali è più difficile reclutare personale, e mettere in campo un piano straordinario di assunzioni. E’ l’unico modo per evitare di finire sempre in emergenza”. Durante il question time sono state discusse anche le interrogazioni di Maurizio Marello (Pd) sugli infortuni sul lavoro; di Silvio Magliano (Moderati) su Ospedale Mauriziano di Torino, a quando l’approvazione dell’Atto Aziendale modificato; di Daniele Valle (Pd) su delucidazioni su riorganizzazione della Direzione Cultura, Turismo e Commercio da parte della Giunta regionale; di Marco Grimaldi (Luv) su come garantire l’accesso ai Bonus piemontesi per Covid19 a tutte le APS; di Sarah Disabato (M5S) su Misure economiche a sostegno delle attività commerciali e artigianali adiacenti al cantiere di Corso Grosseto (Torino). (Rpi)