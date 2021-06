Afghanistan: Perego (FI), grazie ai nostri soldati e bentornati a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 20 anni, ammainato il Tricolore ad Herat, in Afghanistan: l'Italia deve essere orgogliosa del lavoro delle nostre Forze armate, che hanno saputo costruire una parte importante della storia contemporanea di questo grande Paese. 54 nostri connazionali hanno dato la vita in nome della libertà del popolo afghano e per la lotta al terrorismo. Qui, come in tutte le missioni militari internazionali, abbiamo dimostrato ancora una volta di che cosa sono capaci le nostre donne e i nostri uomini in divisa, in un connubio fra efficacia dell'azione militare e attività di supporto alle infrastrutture preposte alla sicurezza del paese. Finisce uno dei più significativi sforzi militari italiani dal dopoguerra, non certo la difesa della democrazia e della libertà, con l'auspicio che l'Afghanistan non torni ad essere il 'safe heaven' del terrorismo islamico. Grazie ai nostri soldati e bentornati a casa". Lo scrive in una nota Matteo Perego, vicepresidente dei deputati di Forza Italia. (Com)