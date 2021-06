Crema: Boccia (Pd) su sindaca, in Parlamento soluzione su tutele per primi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo impegnarci tutti in Parlamento per affrontare e risolvere il tema delle tutele dei sindaci. Questione resa una volta di più evidente dall’episodio dell’asilo di Crema. Un sindaco dev’essere tutelato, non può essere chiamato a rispondere per atti di cui non ha responsabilità diretta o per norme poco chiare. Urge un confronto in Parlamento sulle responsabilità oggettive dei sindaci che sono obiettivamente sproporzionate. Dobbiamo permettere ai sindaci di operare nelle condizioni migliori senza paura e insieme garantire la massima sicurezza nei luoghi, con norme e responsabilità chiare". Lo afferma in una nota Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale. (Com)