Sanità: Nesci, Inps ha via libera per tavoli trattativa su medicina convenzionata

- "Finalmente il decreto con le nuove linee di indirizzo per i medici Inps è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Il presidente Tridico potrà dunque avviare i tavoli di trattativa con i sindacati di categoria per stipulare le convenzioni che garantiranno ai medici di svolgere al meglio le funzioni relative alle attività medico-legali e all'invalidità civile affidate all'Istituto". Lo afferma in una nota la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. "Come auspicato da Fimmg continua il percorso verso il pieno riconoscimento della dignità dei tanti professionisti che operano in un settore cruciale per la sanità pubblica. Il risultato appena raggiunto è un ulteriore atto nei confronti di questa categoria che, anche in un periodo così difficile, ha dimostrato un'incrollabile abnegazione ed un forte spirito di servizio nei confronti dei cittadini", conclude. (Com)