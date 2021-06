Sardegna: trapianto di polmone, siglato accordo con il Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo scelto la collaborazione con l'ospedale di Torino perché estremamente specializzato nel trapianto di polmone e il numero elevato di interventi realizzati ogni anno è una garanzia per i tanti pazienti sardi oggi in attesa - osserva l'esponente della Giunta Solinas -. L'accordo prevede che i polmoni prelevati da donatori nell'isola vangano destinati prioritariamente al centro piemontese, questo aumenterà la possibilità che anche i pazienti sardi in lista possano vedere accorciare i tempi d'attesa per il trapianto". (Rsc)