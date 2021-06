Campania: nasce il Museo del Parco nazionale del Vesuvio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione è stata affidata alla Fondazione Cives/Mav di Ercolano. Il presidente della Fondazione Cives/Mav Luigi Vicinanza dichiara: "Ecco il museo che mancava, dedicato al Vesuvio. La causa di quella 'incantevole sventura' (per citare Plinio il Giovane), che hanno reso nei secoli Napoli e la sua area metropolitana un luogo di affascinante attrazione. L'apertura al pubblico del museo ha il significato di un atto di coraggio e di una testimonianza di speranza, ancor più evidenti dopo la lunga paralisi provocata dalla pandemia. Un contributo importante alla ripresa delle attività culturali e alla ripartenza del turismo. La sinergia avviata con il Parco Nazionale del Vesuvio per la gestione del museo di Boscoreale è la manifestazione concreta del valore della collaborazione tra le istituzioni del territorio, insieme all'Osservatorio vesuviano dell'Ingv e al Comune di Boscoreale. La Fondazione Cives, con la ultradecennale esperienza di successo del Mav (museo archeologico virtuale) di Ercolano, si caratterizza ancora più come struttura al servizio dell'area vesuviana e dell'intera Regione Campania per crescita della cultura digitale". Il Comune di Boscoreale è stato l'ente capofila per la realizzazione dei lavori di allestimento del Museo del Parco nazionale del Vesuvio (finanziato con i fondi del Ministero dell'Ambiente), affiancato da un Comitato d'Indirizzo composto dal presidente del Parco e dal direttore dell'Ingv-Ov di Napoli e da un gruppo di lavoro tecnico-scientifico composto da personale dei tre enti. Il sindaco del Comune di Boscoreale Antonio Diplomatico ha dichiarato: "Sono veramente felice che, grazie all'intesa raggiunta con l'ente Parco Vesuvio, l'Ingv e la Fondazione Cives, siamo riusciti a portare a conclusione questa opera, progettata da oltre vent'anni quando sedevo tra i banchi dei consiglieri comunali. Il Museo arricchisce l'offerta per un turismo culturale e naturalistico, e contribuirà a far sì che Boscoreale diventi una vera e propria porta d'ingresso al Parco nazionale del Vesuvio. È indispensabile anche la sinergia con il Parco Archeologico di Pompei per garantire ai visitatori un ventaglio completo di proposte per condurli nella millenaria storia di questi territori". (segue) (Ren)