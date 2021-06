Campania: Nonno (Fd'I), porto in Consiglio regionale rivendicazioni sindacati di Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passato stamane al gazebo allestito in via Toledo dall'Unione sindacale italiana poliziotti e dalla Uil Campania, iniziativa meritevole finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro". E' quanto dichiara il consigliere regionale della Campania Marco Nonno (Fd'I). "Faccio mia questa battaglia - prosegue Nonno - affinché le istituzioni politiche possano destinare maggiori fondi ed investimenti su questo tema, al fine di rendere sicuri, fruibili ed attrezzati al meglio i luoghi di lavoro e le strutture destinati a servitori dello Stato che garantiscono la democrazia, la sicurezza e la libertà dei nostri concittadini". Presenterò una iniziativa dedicata in Consiglio regionale della Campania". (Ren)