Sardegna: Coldiretti, tavolo regionale per cavallette, "prevenzione e ristori immediati" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro si è deciso di investire il tavolo fitosanitario dell'assessorato all'Ambiente, di cui fanno parte anche Laore e Agris, per fornire alla Giunta regionale gli indirizzi scientifici su cui basare un piano di eradicazione. Allo stesso tempo saranno convocati in seduta congiunta le commissioni Ambiente e Attività produttive per sentire tutti i portatori di interesse e verificare la necessità di interventi normativi per risolvere la questione della definizione delle competenze, che fino a questo momento ha ostacolato la risoluzione del problema. (Rsc)