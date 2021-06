Napoli: oggi riunione operativa in Prefettura in vista del G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, si è svolta presso la Prefettura una riunione di coordinamento in vista della riunione ministeriale del G20 “Commercio internazionale” che si terrà a Sorrento l’11 e 12 ottobre prossimi. Alla riunione, presieduta dal prefetto Marco Valentini, hanno partecipato i rappresentanti della delegazione per la presidenza Italiana del G20 presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, i vertici e i rappresentanti di tutti gli organismi dell’area metropolitana a vario titolo coinvolti nell’organizzazione dell’evento o nella predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza e i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Nel corso dell’incontro, sono stati esaminate varie tematiche attinenti lo svolgimento in sicurezza dell’evento.(Ren)