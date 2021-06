Napoli: Manfredi, con risorse Pnrr guardare a futuro con investimenti su sanità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rapporto con la Regione Campania sarà di tipo istituzionale: abbiamo bisogno di risorse da spendere e su per questo lavoreremo insieme". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, risponde alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura. "La sanità - aggiunge l'ex ministro - è un tema che dobbiamo affrontare guardando al futuro e non al passato. Ieri ne ho parlato con il ministro Speranza: stiamo passando da una sanità di tipo ospedalocentrica, come è stata prima del Covid, a una sanità di prossimità, che coniughi temi sanitari e sociali". "Alla luce di ciò - aggiunge Manfredi - deve essere fatto un grande investimento sulla sanità, non per gli ospedali, ma in favore della medicina territoriale. Un modello che sia in grado di dare risposte immediate ai cittadini, il tutto anche con l'apporto delle risorse del Pnrr". Sugli altri investimenti per la città metropolitana l'ex rettore federiciano ha aggiunto: "L'investimento sulla cultura è un grande tema per l'identità della città e la sua economia. Anche su trasporti e sulla grande industria del turismo ci sono dei progetti. Grande attenzione anche sul tema dell'innovazione, che mi storicamente molto caro".(Ren)