Recovery: Manfredi, Napoli e Sud meritino attenzione nazionale

- "Napoli non deve solo chiedere attenzione, ma meritare attenzione anche a livello nazionale ed europeo". Così ha dichiarato il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rispondendo ai giornalisti, nel corso di una conferenza stampa. "Le risorse del Pnrr - prosegue l'ex ministro - sono destinate prevalentemente alle infrastrutture, il Mezzogiorno deve essere quindi in grado di dare un indirizzo politico alla quota di risorse che arriveranno per evitare di vanificare l'investimento. Come invece spesso è successo", conclude Manfredi. (Ren)