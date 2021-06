Piemonte: Consiglio regionale, via libera ad Arpa, farà anche attività di ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla funzione di controllo ambientale, l’Arpa Piemonte potrà svolgere anche attività di ricerca sull’ambiente. Lo prevede la legge di riordino in esame oggi in Regione Piemonte in prima Commissione, presieduta da Carlo Riva Vercellotti. Illustrando nel pomeriggio le modifiche alla legislazione regionale previste nel provvedimento, l’assessore all’ambiente Matteo Marnati ha citato anche gli articoli che introducono, oltre le attività di controllo, anche quelle di ricerca: “l'Arpa realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in autonomia o anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con le altre agenzie regionali e delle province autonome e con altri soggetti operanti nel campo della ricerca. Arpa adegua il proprio ordinamento interno per svolgere le attività di ricerca”. Siamo ancora alla fasi d’illustrazione del provvedimento, che dovrà poi essere varato in Commissione e approvato dall’aula, ma le intenzioni della maggioranza di far crescere la ricerca all’interno dell’Arpa sono esplicite. (segue) (Rpi)