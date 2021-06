Piemonte: Consiglio regionale, via libera ad Arpa, farà anche attività di ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche gli assessori Andrea Tronzano e Marco Gabusi hanno illustrato le modifiche legislative proposte per i loro settori di intervento: il personale per Gabusi, l’attività estrattiva per Tronzano. Su questo ultimo tema perplessità sulle proposte sono state espresse dai consiglieri di minoranza Domenico Rossi (Pd), Sean Sacco (M5s) e Giorgio Bertola (m4o), che hanno annunciato emendamenti. La Commissione ha anche dato il via libera alla Pdl che introduce modifiche alla legge sul difensore civico, illustrata dal presidente del Consiglio Stefano Allasia. Le novità intendono colmare il vuoto normativo che si verifica in occasione di dimissioni anticipate del difensore civico, in modo da garantire la continuità operativa dell’ufficio. La Commissione ha infine esaminato il programma annuale di ricerca dell’Ires Piemonte, illustrato dall’assessore Fabrizio Ricca. Marco Grimaldi (Luv) ha ricordato i temi di ricerca proposti dal Comitato per la normazione e inseriti nel programma: il lavoro povero in Piemonte, la riconversione ecologica, l’edilizia sociale, la telemedicina, le ricadute socioeconomiche dell’emergenza Covid. (Rpi)