Molise: firmato Protocollo d'intesa tra Corecom e Rai per trasmissioni d'accesso

- Il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni del Molise (Corecom), Fabio Talucci, e il direttore della sede Rai regionale del Molise, Mauro Trapani, hanno firmato un protocollo d'intesa per "l'accesso radiofonico televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico ai sensi della l. 14 aprile 1975, numero 103". L'accordo nasce dalla presa d'atto che la Rai, in virtù della stessa legge 103 del 1975, è tenuta a riservare determinati spazi della propria programmazione, sia a diffusione nazionale sia regionale, a soggetti collettivi organizzati per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso alla diffusione radiotelevisiva svolta dalla medesima azienda. Al Corecom, invece, è demandato l'onere di ricevere e gestire, nei confronti di Rai, le richieste di coloro i quali intendono usufruire del diritto per l'accesso regionale ai programmi posti in essere dalla sede locale molisana della Radio televisione italiana. Tale diritto si espleta, per gli interessati, attraverso le trasmissioni autogestite della durata massima di cinque minuti per la televisione e tre minuti per la radiofonia. Possono accedere agli spazi autogestiti: i partiti e gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee elettive locali (regionali, provinciale e comunali); i movimenti politici; le organizzazioni associative delle autonomie locali; i sindacati nazionali; le confessioni religiose; gli Enti ed associazioni politiche e culturali; le associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; i gruppi etnici e linguistici; gli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. (segue) (Gru)