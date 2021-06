Molise: firmato Protocollo d'intesa tra Corecom e Rai per trasmissioni d'accesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trasmissioni potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri dell'avente diritto o con la collaborazione tecnica gratuita, per esigenze minime di base, della sede Rai del Molise. Le partecipazioni di partiti, associazioni e organizzazioni alle trasmissioni televisive e radiofoniche verrà organizzata e coordinata dal Corecom Molise che, una volta esaminate le richieste di accesso, ne valuterà l'ammissibilità, adottando, in conseguenza, il "Piano triennale delle trasmissioni radiofoniche e televisive" e ripartendo, tra i soggetti ammessi, il tempo di trasmissione messo a disposizione dall'azienda in base alle esigenze di palinsesto. Lo stesso Comitato svolgerà anche attività di vigilanza sul corretto adempimento degli impegni assunti sia dai soggetti richiedenti che dalla sede Rai Molise. In ultimo, il Protocollo sottoscritto precisa che la Rai metterà a disposizione i seguenti spazi: Rai Tre il sabato dalle ore 7.30 alle ore 8.00; Rai Uno in modulazione di frequenza il sabato dalle ore 23.30 alle ore 23.50. (Gru)