Campania: Cirillo (M5s), al via servizio alternativo su gomma per le spiagge di Pozzano e Vico Equense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal prossimo fine settimana il servizio di trasporto dal centro di Castellammare di Stabia alla zona dei lidi si arricchirà di una nuova offerta. A seguito di interlocuzioni costanti, in queste settimane, con il management di Eav, siamo riusciti ad ottenere tre linee dedicate su gomma in partenza da piazza Giovanni XXIII e piazza Matteotti e dirette alle spiagge della frazione Pozzano e al Bikini di Vico Equense. Un'alternativa fondamentale per chi viene dalla città e dagli altri comuni limitrofi con i mezzi pubblici e la Circumvesuviana, che potrà così raggiungere Castellammare da lì spostarsi verso le spiagge grazie a questo nuovo servizio. Un'offerta che consentirà di ovviare la chiusura, disposta dall'amministrazione Cimmino, della stazione Eav di Pozzano". Lo annuncia il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Luigi Cirillo. "Ringrazio il presidente Eav Umberto De Gregorio - prosegue - per aver dato immediatamente seguito alla mia segnalazione, attivando un servizio che fornirà un contributo importante per il rilancio della stagione estiva e per la ripartenza del settore turistico mordi e fuggi, dopo l'ultimo anno di emergenza pandemica". (Ren)