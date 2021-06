Napoli: Iovino (M5s), con Manfredi sintesi tra politica e realtà civiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole dell'ex ministro Gaetano Manfredi vanno nella direzione che auspichiamo da tempo, puntando a un percorso che non può prescindere dal coinvolgimento delle forze civiche e delle realtà positive del territorio". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile regionale rapporti interni Luigi Iovino. "Napoli - prosgeue - è da sempre caratterizzata da un grande fermento culturale e sociale e non si può non tener conto del contributo di quanti da anni si battono per il bene della loro città. La coalizione ampia e plurale che sosterrà il progetto e la squadra che stiamo formando attorno al nome di Manfredi dovrà stimolare questa sintesi tra politica e civismo. È facendo squadra che porteremo Napoli fuori dalla crisi e la metteremo al centro di un serio progetto di rinascita e rilancio, facendo tesoro della grande tradizione, della storia millenaria e dello straordinario spirito di iniziativa proprio di questo popolo. Con Gaetano Manfredi sindaco, le forze progressiste che hanno sostenuto il Governo Conte bis e i cittadini che vorranno darci una mano, sono certo che i risultati non tarderanno ad arrivare". (Ren)