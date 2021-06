Lavoro: siglato protocollo regione Emilia Romagna-ministero per creare nuova e buona occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente Bonaccini "il lavoro viene al primo posto nell’agenda della ripresa: ogni singolo posto di lavoro perso, che vogliamo recuperare fino all’ultimo, e i nuovi posti da creare. La ricostruzione - ha aggiunto - richiederà profili nuovi per la transizione digitale e per quella ecologica, per potenziare la sanità pubblica e il sistema di welfare, investendo su servizi territoriali e telemedicina, per mettere il sistema produttivo regionale e quello nazionale nelle condizioni di competere con le aree più avanzate a livello internazionale. In Emilia Romagna abbiamo filiere ad alto valore aggiunto, una Data Valley hub europeo dei big data e della scienza al servizio dell’uomo: abbiamo quindi bisogno qui di questi profili, e stiamo investendo nella formazione, ma è un investimento che deve fare l’Italia". "Condividiamo con il governo tale necessità e ringrazio il ministro Orlando per aver deciso di partire su questo dall’Emilia Romagna, in uno sforzo condiviso che sia appunto per il Paese", ha concluso il presidente. (segue) (Com)