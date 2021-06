Lavoro: siglato protocollo regione Emilia Romagna-ministero per creare nuova e buona occupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il ministro ha invece voluto sottolineare: "Questo accordo riguarda un tema che può avere implicazioni positive più grandi di quanto le possiamo cogliere ma serve formazione e consapevolezza". L’ecosistema dell’innovazione dell’Emilia Romagna comprende 10 Tecnopoli della ricerca, con 20 sedi territoriali, 84 laboratori della Rete Alta tecnologia, incubatori e fab-lab. Oltre al Tecnopolo di Bologna, pochi giorni fa visitato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, dove troveranno sede le principali istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, soggetti impegnati nel campo della ricerca, dell’innovazione tecnologica e di filiera. Ma soprattutto, al Tecnopolo verranno installati supercomputer che porteranno ad avere qui il 20 per cento della capacità di supercalcolo europea e l’80 per cento di quella italiana. A cominciare dal Data Centre del Centro europeo per le Previsioni metereologiche a medio termine, il cui trasloco da Reading, in Gran Bretagna, è prossimo, e Leonardo, la macchina europea High Performance Computing nell’ambito della EuroHpc-Joint Undertaking europea. (segue) (Com)