Lavoro: siglato protocollo regione Emilia Romagna-ministero per creare nuova e buona occupazione (5)

- L’accordo siglato oggi con il ministero si inserisce nel percorso tracciato dal Patto per il lavoro e il clima, sottoscritto dalla Regione a dicembre 2020 con enti locali, organizzazioni sindacali e datoriali, atenei, associazioni ambientaliste, enti del Terzo settore, professioni, Camere di Commercio e Associazione bancaria italiana, con l’obiettivo di condividere il progetto di rilancio e sviluppo dell’Emilia Romagna fondato sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, per generare lavoro di qualità, contrastare le diseguaglianze, aumentare il livello delle competenze investendo in educazione, istruzione, formazione, ricerca e cultura. Dopo la firma del Protocollo d’intesa, nel pomeriggio, insieme al presidente Bonaccini, il ministro Orlando partecipa alla riunione del Patto per il lavoro e per il clima nella Sala '20 Maggio' della Terza Torre, in Regione, presenti la vicepresidente della Giunta regionale, Elly Schlein, l’assessore regionale alle Attività produttive, formazione e lavoro, Vincenzo Colla, i componenti il Patto, alcuni in presenza alcuni collegati da remoto. In mattinata, il ministro Orlando e il presidente Bonaccini hanno visitato gli stabilimenti della Marchesini Group, a Pianoro (Bo), e quello all’ex BredaMenariniBus, a Bologna, di Industria Italiana Autobus. (Com)