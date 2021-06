Sardegna: pdl in Consiglio regionale a tutela specie asinine sarde e cavallino della Giara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tempo erano una presenza familiare nelle case dei contadini e dei pastori della Sardegna rurale: animali utilizzati per i lavori nei campi o impiegati nel trasporto della legna e del latte. Oggi, nell'era dei social e delle relazioni virtuali, rischiano invece l'estinzione. Un rischio che il Consiglio regionale vorrebbe scongiurare. Alcuni consiglieri del centrodestra, prima firmataria Sara Canu, dei Riformatori, hanno depositato una proposta di legge per la tutela e la valorizzazione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asinello bianco dell'Asinara. Elenco che sarà allargato anche al cavallino del Sarcidano, altra specie autoctona meritevole di attenzione. "Con questa iniziativa vogliamo difendere prima di tutto la biodiversità della Sardegna - ha detto Canu -, questi animali appartengono a specie uniche al mondo e rappresentano un pezzo importante della nostra identità. La loro tutela e valorizzazione potrebbe aprire importanti opportunità di lavoro e di crescita per l'isola. Asinelli e cavallini sono già utilizzati nei percorsi di ippo e onoterapia, la loro presenza nel territorio costituisce inoltre un elemento di forte attrattiva per i turisti". Attualmente in Sardegna sono presenti circa 550 esemplari di cavallini della Giara e 579 di asino sardo. Nell'isola dell'Asinara vivono invece solo 130 asinelli bianchi. (segue) (Rsc)