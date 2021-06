Sardegna: pdl in Consiglio regionale a tutela specie asinine sarde e cavallino della Giara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo promuovere la conservazione della specie e la sua tutela genetica - ha proseguito Canu - per raggiungere l'obiettivo prevediamo l'istituzione di un'anagrafe regionale degli animali a rischio estinzione". Alla conferenza stampa di presentazione della proposta di legge hanno partecipato alcuni sindaci dell'Alta Marmilla e del Sarcidano nei cui territori ricade l'altopiano della Giara, habitat naturale dei cavallini. I primi cittadini di Setzu, Genoni e Gesturi hanno espresso soddisfazione per l'iniziativa consiliare auspicando il pieno coinvolgimento dei comuni e delle popolazioni locali. "Proprio a loro è rivolta questa legge - ha detto il consigliere dei Riformatori, Michele Cossa -. Questa iniziativa rientra a pieno titolo nelle azioni di contrasto allo spopolamento. Dalla tutela degli asinelli sardi e dei cavallini potranno nascere nel territorio tante piccole iniziative. Dall'allevamento a fini riproduttivi all'ippoterapia, fino alla produzione di latte per alimenti o prodotti per la cosmesi. Ci auguriamo che questa proposta venga condivisa da tutte le forze politiche e approvata al più presto dal Consiglio regionale". (Rsc)