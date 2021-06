Napoli: Rostan (Iv), aggressioni a ospedali Cardarelli testimoniano fallimento norme Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ultimi due episodi di violenza ai danni del personale sanitario, registrati in sole 24 ore presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, sono la testimonianza evidente del fallimento del testo normativo del 2020 sulla sicurezza di medici e infermieri così come voluto dal M5s e dal Partito democratico". Lo ha affermato in una nota Michela Rostan, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera, presentatrice della proposta di legge per il riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale al personale sanitario in servizio: "La mancata previsione del riconoscimento espresso della qualifica di pubblico ufficiale come status per chi opera all'interno di strutture pubbliche e private, da me proposto con più di un emendamento sostenuto dalle associazioni di categoria, ha fatto sì che si continui a usare violenza impunemente nei pronto soccorso e nei reparti. Sono tantissime le aggressioni registrate dall'inizio del 2021 che hanno causato ricoveri per le vittime, interruzioni di pubblico servizio, danni alle strutture ma nessun provvedimento concreto per gli aggressori. E' giunto il momento di voltare pagina e offrire a tutti coloro che operano nel settore della sanità, strumenti efficaci per prevenire questi episodi e per garantire pene severe a chi li commette". (segue) (Ren)