Napoli: Rostan (Iv), aggressioni a ospedali Cardarelli testimoniano fallimento norme Pd-M5s (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rostan ha aggiunto: "Voglio esprimere piena solidarietà al personale coinvolto negli ultimi due episodi di violenza e voglio ricordare quanto sia oramai improcrastinabile chiarire le regole d'ingaggio per le guardie giurate in forza alle strutture ospedaliere. Allo stato attuale non hanno alcun potere reale di intervento e identificazione dei violenti. Se intervengono, lo fanno a proprio rischio e pericolo e sono chiamati personalmente a risponderne. Senza tutele, senza poteri, senza riconoscimenti giuridici, sono esposti in modo inaccettabile alla mercé del violento di turno". Infine ha concluso: "Anche questo profilo deve essere modificato rivedendo il loro ruolo alla luce dell'importantissimo ruolo di prevenzione che potrebbero svolgere se solo ne avessero la possibilità. In questo senso chiederò un incontro con il Ministro dell'Interno per adottare tutte le misure possibili a tutela del personale sanitario, delle guardie giurate e, soprattutto, dell'utenza". (Ren)