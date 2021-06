Campania: domani Usip e Uil in piazza a Napoli per sicurezza su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani dalle ore 10, l'unione sindacale italiana dei poliziotti (Usip) insieme alla Uil Campania, nell'ambito dell'iniziativa della Uil nazionale "Zero Morti sul Lavoro", saranno in largo Berlinguer (via Toledo) Napoli per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro tramite una raccolta firme per la petizione a favore di investimenti mirati da parte del governo su queste tematiche. L'annuncio in una nota. Giovanni Sgambati e Roberto Massimo, rispettivamente segretari generali della Uil Campania e dell' Usip Napoli hanno spiegato: "Le donne e gli uomini della Polizia con il loro lavoro quotidiano cercano di tutelare e mettere in sicurezza la vita dei cittadini, ma queste lavoratrici e lavoratori operano in condizioni al limite, in sedi non sempre ben attrezzate, dove spesso domina il degrado e in cui non vengono rispettate nemmeno le minimi condizioni di sicurezza". Quindi hanno concluso: "Arrangiarsi soprattutto per la Polizia di Stato non è più accettabile, è mortificante e soprattutto non fa "onore" al nostro Paese", sottolineano i segretari. "Servono responsabilità ed investimenti in questo settore per mettere in totale sicurezza chi lavora per tutelare e difendere i nostri cittadini".(Ren)