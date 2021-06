Campania: Gaudiano (M5s), governo garantisca accessibilità a siti turistici del Salernitano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaudiano ha dunque affermato di aver "presentato una serie di emendamenti per impegnare il governo - nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari - a valutare in primis l'opportunità di prevedere specifici interventi volti a favorire una miglior accessibilità. E ha detto: "Al fine di valorizzare i siti archeologici, ho presentato un emendamento nel Dl Fondone 2021 per prevedere un rafforzamento delle linee regionali per l'attivazione di una linea metropolitana di collegamento verso i siti archeologici di Paestum, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa . Con i sindaci del Cilento, della Piana Del Sele e di altri comuni del salernitano da tempo abbiamo avviato un tavolo tecnico per valutare la fattibilità tecnica di tre progetti in particolare: l'ampliamento dell'alta velocità ai siti culturali di Paestum e della Certosa di Padula, una metropolitana veloce di superficie integrativa dell'alta velocità e l'attivazione della fermata costeggiante l'aeroporto Salerno Costa D'Amalfi per creare un collegamento viario con le varie attrattive culturali del nostro territorio". (Ren)