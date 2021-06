Sardegna: spiagge sarde depredate, 41 turisti multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano sottratto oltre 100 chili di sabbia, pietre e conchiglie dalle spiagge del Nord Sardegna che, nella maggior parte dei casi, erano stati messi in vendita sul web. Per questo 41 turisti sono stati sanzionati dalla Guardia di finanza di Olbia in collaborazione con le unità cinofile e i baschi verdi delle Fiamme gialle e con i funzionari dell'Agenzia delle dogane. I sequestri sono stati effettuati nel corso del 2020. I militari hanno controllato costantemente i movimenti all'aeroporto Costa Smeralda e nei porti di Olbia e Golfo Aranci, hanno setacciato anche il web dove hanno trovato numerosi annunci di vendita della sabbia, delle conchiglie e di altri souvenir naturali rubati dalle coste sarde. Per i 41 turisti in arrivo maxi ammende fino a 3.000 euro, come previsto dalla normativa regionale. Il materiale sequestrato è stato consegnato nei giorni scorsi agli uomini del Corpo forestale che lo hanno riportato nei luoghi da dove era stato sottratto. (Rsc)