Campania: Cammarano (M5s), governo si impegni per sviluppo siti turistici salernitani

- "È arrivato il momento di colmare un grave gap rappresentato dalla assoluta carenza di mezzi di trasporto pubblico verso siti di interesse turistico come i parchi archeologici di Paestum e di Elea-Velia, della Certosa di Padula e delle Grotte di Pertosa. Il Parco Archeologico di Paestum sconta, ad esempio, la totale mancanza di collegamento con l'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, soprattutto in vista del potenziamento del terminal. Con la senatrice Felicia Gaudiano abbiamo presentato emendamenti al decreto Fondone che puntano ad incrementare l'offerta di trasporto. Così come non è previsto alcun collegamento tra i siti archeologici di Pompei e Paestum". Lo ha annunciato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione speciale Aree Interne Michele Cammarano. (segue) (Ren)