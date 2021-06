Campania: Cammarano (M5s), governo si impegni per sviluppo siti turistici salernitani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha spiegato: "L'idea è quella di utilizzare la tratta ferroviaria Tav per raggiungere i siti in questione che, ad oggi, scontano la totale assenza di mobilità su ferro, essendo serviti solo da mezzi su gomma. I comuni di Padula e Pertosa saranno infatti interessati dalla realizzazione della linea Alta velocità (con fondi stanziati dal Pnrr), eppure il progetto di fattibilità tecnico-economica non contempla fermate in nessuno dei due comuni, né negli altri territori della provincia a Sud di Salerno". Quindi ha concluso: "Per tale motivo, vogliamo impegnare il governo, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, a valutare l'opportunità di prevedere specifici interventi volti a favorire una miglior accessibilità e un ampliamento dell'offerta di trasporti". (Ren)