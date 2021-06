Campania: Pierro (Lega), no a chiusura del porto di Casal Velino (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si paventa la chiusura del porto di Casal Velino, nonostante lo stanziamento di 66 milioni di euro annunciato dalla Regione. La Lega vuole vederci chiaro e presenta interrogazione a risposta scritta" L'annuncio in una nota del consigliere regionale leghista Attilio Pierro che ha spiegato: "Lo sviluppo del settore portuale è legato al livello di integrazione che riesce a stabilire con il territorio, ossia il grado in cui riesce a interpretare un insieme di domande d'uso provenienti dalle popolazioni residenti, dai settori produttivi, da turisti e visitatori. Tuttavia lo stato attuale della portualità turistica in Campania risulta completamente inadeguato a garantire standard di comfort per gli utenti e di rispetto per l'ambiente costiero, sia marino che terrestre. Sul piano infrastrutturale la maggior parte dei porti e degli approdi si caratterizza per la vetustà e l'insicurezza delle opere di difesa e delle banchine di ormeggio, per la carenza e scarsa funzionalità delle aree di servizio e di quelle dedicate all'accoglienza dei passeggeri, per lo stato dei fondali che necessitano di maggiori e continui interventi di controllo e di dragaggio". Pierro ha proseguito: "La giunta regionale ha approvato un finanziamento di 66 milioni di euro che poi verranno incrementati da ulteriori finanziamenti deliberati dal Cipe arrivando ad un totale di 150 milioni per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sicurezza e il dragaggio, all'interno dei 49 porti regionali della Campania". (segue) (Ren)