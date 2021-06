Campania: Pierro (Lega), no a chiusura del porto di Casal Velino (Sa) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E quindi: "Alla direzione generale per la mobilità venne dato incarico di tenere i rapporti con i singoli comuni responsabili dei singoli interventi attraverso bandi tra cui sarebbe stata data priorità agli interventi immediatamente cantierabili. Nonostante ciò, come riportato da giorni dalla stampa, il Porto di Casal Velino, tra i più importanti del Cilento, e ingresso al Parco naturale regionale Sirente-Velino, rischia di rimanere chiuso per tutta l'estate perché mancano finanziamenti necessari a dragare l'area portuale e renderlo fruibile e sicuro". Pierro ha concluso: "Ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio perché l'indotto economico non riguarda solo la nautica del golfo di Velia ma anche ristoranti, negozi e tutto quello che gira intorno ad un porto turistico peschereccio. Per questi motivi ho inteso interrogare il presidente De Luca, con delega ai Trasporti, per conoscere lo stato di erogazione dei finanziamenti ed eventuali atti successivi nonché le azioni che voglia mettere in atto ai fini dell'immediata esecuzione delle opere di dragaggio del Porto finalizzate a scongiurare la chiusura dell'area portuale nell'estate 2021". (Ren)