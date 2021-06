Napoli: Asl Na 1, prima dose a 410mila residenti, immunizzati 156mila cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con un picco di quasi 14mila vaccinazioni in un’unica giornata registrato la scorsa settimana, l’Asl Napoli 2 Nord accelera la campagna vaccinale, ponendosi l’obiettivo di garantire la prima dose a mezzo milione di assistiti entro il prossimo 14 giugno. Al momento, infatti, sono stati vaccinati con la prima dose 410mila residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord, mentre tra questi 156.000 hanno già completato l’intero percorso vaccinale". L'annuncio in una nota dell'azienda sanitaria napoletana: "Per garantire maggiore velocità alla campagna, i venti centri vaccinali dell’Asl lavoreranno a pieno ritmo nei prossimi giorni, aumentando le vaccinazioni alle categorie più giovani. Per poter garantire la massima celerità, verrà superato il criterio della vicinanza del centro vaccinale alla residenza del richiedente, adottato fino ad ora dall’azienda sanitaria; a qualche assistito potrà essere richiesto il piccolo sacrificio di fare qualche chilometro in più per sottoporsi il prima possibile alla vaccinazione". (segue) (Ren)