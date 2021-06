Napoli: Asl Na 1, prima dose a 410mila residenti, immunizzati 156mila cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d’Amore, direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord ha affermato: “Prevediamo entro il 10 luglio di raggiungere il 70 per cento della popolazione dell’intera Asl con la somministrazione di almeno una dose di vaccino, ferme restando le consegne di vaccino annunciate e la continuità delle adesioni. Si tratta di un traguardo importante che ci permette di guardare con giustificato ottimismo al futuro. Per garantire la velocità, in alcuni casi potrà essere richiesto ai più giovani di fare qualche chilometro in più per potersi vaccinare; data la giovane età degli attuali vaccinandi, crediamo che l’obiettivo della “velocità” possa giustificare il sacrificio di fare qualche chilometro”. Giovedì dalle ore 19 alle 23 in nove centri vaccinali sarà garantita la vaccinazione a tutti i residenti con più di 18 anni con il vaccino Astrazeneca presso i centri di: Pozzuoli – Palazzetto dello Sport, Bacoli, Giugliano Scuola Montalcini, Villaricca, Mugnano, Acerra, Frattaminore, Cardito, Afragola. Per accedere non servirà alcuna registrazione o prenotazione, basterà essere residenti sul territorio dell'ASL Napoli 2 Nord ed avere più di 18 anni. (Ren)