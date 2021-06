Napoli: rendiconti non approvati, Prefetto diffida 22 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha inviato le diffide ai 22 Comuni che non hanno approvato nei termini il rendiconto di gestione: si tratta dei consigli comunali di Capri, Casamarciano, Castellammare di Stabia, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Marigliano, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pomigliano d’Arco, Poggiomarino, San Paolo Belsito, Sant’Anastasia, Santa Maria la Carità, Sant’Antonio Abate, San Vitaliano, Scisciano, Sorrento e Torre del Greco avranno il termine massimo di venti giorni dalla data di conclusione delle procedure di notifica della diffida per l'approvazione del rendiconto di gestione 2021/2023 con scadenza 31 maggio 2021 per gli Enti locali che non hanno incassato le anticipazioni di liquidità.(Ren)