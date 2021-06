Piemonte: via libera al calendario scolastico 2021-22, si parte il 13 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Piemonte ha approvato oggi il calendario per il prossimo anno scolastico sulla base di nuovi criteri a validità triennale. Stabiliti i periodi di festività natalizie, carnevalesche e pasquali, oltre a un "ponte" in occasione dell’Epifania. E' il risultato di un confronto tra Regione e Conferenza Permanente per il Diritto allo Studio e la Libera Scelta Educativa. Nel dettaglio, la Giunta ha dato il via libera al documento che definisce i criteri per la determinazione del calendario scolastico validi per il triennio 2021-2024, per garantire alle istituzioni scolastiche tempi adeguati per una programmazione e un’organizzazione efficaci dell’attività didattica. Contestualmente è stato fissato il calendario scolastico relativo al 2021-2022: le lezioni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgeranno da lunedì 13 settembre 2021 a mercoledì 8 giugno 2022, per un totale di 205 giorni; stessa data di inizio per la scuola dell’infanzia, che terminerà l’anno giovedì 30 giugno, per un totale di 186 giornate. I giorni di attività didattica si ridurranno rispettivamente a 204 e a 185, nel caso in cui la ricorrenza del Santo Patrono coincida con un giorno nel quale siano previste lezioni. (segue) (Rpi)