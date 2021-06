Abruzzo: Cisl scuola su vaccinazioni maturandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del Tavolo tecnico interistituzionale per la sicurezza relativamente agli esami di stato svolto questa mattina ha fornito diverse informazioni in parte rassicuranti, ma che evidenziano ancora la necessità di completare il percorso. I maturandi impegnati nell'esame in Abruzzo saranno 10.900 in totale, di cui 10.600 come candidati interni e 300 come candidati esterni, e di questi 6.956 si sono già prenotati per la vaccinazione Covid. Circa un terzo dei 6.956 prenotati ha già ricevuto la prima dose. E' fondamentale sia un'accelerazione delle vaccinazione con l'eventuale attribuzione di una ulteriore priorità sia una campagna di ulteriore sensibilizzazione per ottenere una percentuale molto più alta di quella attuale di maturandi che si prenotano e vaccinano. Per quanto concerne il personale della scuola, la percentuale di vaccinati almeno con la prima dose ha raggiunto in Abruzzo il 97,2 per cento e con la stragrande maggioranza che ha ricevuto entrambe le dosi. Il segretario generale della Cisl scuola Abruzzo-Molise, Davide Desiati, invita la regione Abruzzo e l'Ufficio scolastico regionale Abruzzo, ognuno per le proprie competenze, a recepire la nostra sollecitazione in modo da poter garantire la massima sicurezza nello svolgimento degli esami di stato.(Gru)