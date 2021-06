Campania: operatori assistenza socio-sanitaria, Regione rifiuta incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania con il differimento dell'incontro programmato per oggi, 4 giugno 2021 (nota prot. n. 2021.0288131 del 28.05.2021), crediamo abbia perso l'ennesima e forse ultima occasione per avviare un confronto leale e sereno con le associazioni di categoria. Tale differimento, oltre tutto sine die, su tematiche quali la corretta applicazione del D.D. n. 83/2020 e la rivisitazione con adeguamento delle tariffe ex art. 26 e socio sanitarie, ferme addirittura ad indicatori e parametri risalenti all'anno 2009, testimoniano purtroppo quale scarso interesse e considerazione la politica regionale abbia verso il nostro comparto, le persone con disabilità e tutti i nostri lavoratori. Le associazioni di categoria anticipano sin da ora azioni di protesta, ed è loro ferma volontà rappresentare la grave situazione che si sta delineando e, soprattutto, l'inspiegabile e totale indisponibilità della Regione al dialogo ed alla concertazione". È il testo di una lettera inviata, tra gli altri, al governatore campano Vincenzo De Luca e all'assessore regionale al Bilancio della Regione Campania, Ettore Cinque, dai rappresentanti di Aias - Aisic – Anffas Campania - Anpric - Aris - Confapi – Confindustria Campania – Nova Campania. Associazioni tutte operanti nel settore dell'assistenza riabilitativa e sociosanitaria. (Ren)