Campania: De Luca, se abbiamo ancora positivi colpa anche di comportamenti irresponsabili

- "Abbiamo ancora 300 positivi oggi , questo dato per quasi tutti asintomatici non ci sono problemi ma comunque contagiano che sono il risultato di tre fattori: 230mila vaccini in meno nei mesi che abbiamo alle spalle, siamo la Regione a più alta densità abitativa d’Italia, abbiamo avuto percentuale di imbecilli che non ha rispettato le regole di prudenza e contrasto. E mi auguro che questa percentuale, tra movida irresponsabile, attività contro le norme, si riducano a percentuali minime. C’è bisogno di senso di responsabilità perché molte norme a livello nazionale sono ridicole perché non controllerà nessuno". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)