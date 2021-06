Campania: De Luca, siamo la Regione più controllata dal profilo ambientale e sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo completato e illustrato conclusione dello studio su ambiente nella Regione Campania. Abbiamo lavoro per risultati straordinari, sia per monitoraggio ambientale sia salute dei cittadini. Non mi dilungo: tutto sul sito di istituto zooprofilattico e Regione. Oggi siamo la Regioen più controllata d’Italia dal punto di vista ambientale e patologie legate all’ambiento". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)