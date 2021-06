Campania: De Luca, non rivedremo più 2,8 mln percepiti da furbetti del reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui giornali abbiamo letto che Gdf ha individuato in un territorio ristretto della provincia di Napoli, 300 soggetti che prendevano Rdc senza averne diritto. Tra questi anche sette detenuti addirittura. Possiamo fare i complimenti a loro per i livelli di creatività e meno convinti per chi ha voluto questa misura, sapendo che i 2,8 mln utilizzati senza titolo da questi abusivi non saranno recuperati mai più". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)