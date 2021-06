Covid: Marsilio (Abruzzo), la nostra prima Regione per sequenziamento virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Regione Marco Marsilio, "il sistema sanitario teso a combattere il propagarsi del virus nella nostra Regione ha funzionato anche grazie alla capacità di potenziare il sequenziamento. Sono questi risultati che oltre a portarci in zona bianca dalla prossima settimana, così da diventare la quarta regione in Italia a farlo, ci permettono di guardare con maggiore serenità anche al futuro, nella certezza che il sistema di sorveglianza messo in atto può già nell'immediatezza mettere in evidenza possibili campanelli d'allarme permettendo alle strutture sanitarie di attivare repentinamente ogni azione di tutela e lotta al contagio". (Gru)