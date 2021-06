Napoli: stamattina tavolo per la sicurezza alla sesta municipalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto, presso il centro polifunzionale della sesta Municipalità di Napoli, il tavolo di osservazione sulla sicurezza urbana, alla presenza dell'Assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, del Presidente della Municipalità, Salvatore Boggia, dei responsabili locali degli uffici e comandi delle Forze dell'ordine e della Polizia Municipale, dei rappresentante della Direzione Scolastica Regionale, del Decanato e delle Associazioni sportive, dei commercianti e dei cittadini. L'annuncio in una nota della Prefettura. Nella riunione sono state approfondite diverse tematiche dell’area interessata. L’incontro di oggi ha visto anche la partecipazione dei responsabili provinciali delle Forze dell’ordine e degli esponenti del neo istituito “Comitato di liberazione dalla camorra”, con i senatori Sandro Ruotolo e Vincenzo Presutto. Il prefetto, nel richiamare l’attenzione sui temi già oggetto delle precedenti riunioni, anche al fine di verificarne lo stato di avanzamento, ha auspicato pieno processo partecipativo tra tutti gli interlocutori del pubblico e del privato sociali presenti sul territorio per l’elaborazione di specifici progetti per migliorare la vivibilità del contesto.(Ren)