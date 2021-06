Giustizia: Caldoro, da socialista sosterrò il referendum radicale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io da questo punto di vista - ha aggiunto Caldoro - sollecito chi, nelle organizzazioni politiche e sindacali, condivide le battaglie referendarie, si deve allargare il consenso". Per Caldoro, oggi con Berlusconi, poca meraviglia sulle posizioni del Partito democratico: "Ricordo quando, negli anni ottanta, furono proposti i referendum sulla giustizia e ci fu lo stesso atteggiamento da parte di quella parte della sinistra che non ha mai avuto la voglia di aprirsi allo strumento referendario, che secondo me è una occasione di partecipazione dei cittadini alla politica, e che non ha mai affrontato con determinazione il tema Giustizia. Condivido però la posizioni di Bettini che invita il Pd a confrontarsi con lo strumento referendario". "Io nel mio piccolo, da presidente di un movimento socialista fondato con Gianni De Michelis, da garantista, confermo che sosterremo questa sfida referendaria e daremo una mano alla raccolta delle firme", ha concluso. (Ren)