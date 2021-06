Molise: Primiani (M5s), Corecom al collasso, 600 conciliazioni bloccate in ultimi 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) "è in gravissimo affanno dall'inizio del 2021. Già a febbraio scorso ci siamo occupati della questione e il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno per trasferire con urgenza del personale dagli uffici della Giunta al Comitato. Questo perché, a fine 2020, sono andati in pensione due funzionari, deputati alla risoluzione dei contenziosi tra gli utenti e le società di telecomunicazioni. Ma da allora una sola unità di personale è stata mandata in ausilio al Corecom, salvo poi essere trasferita altrove. Il problema non è di poco conto, in quanto tra le funzioni del Comitato c'è proprio la risoluzione in via bonaria dei contenziosi tra cittadini e gestori dei servizi di telefonia, internet e pay-tv. Da quando questi mercati sono stati liberalizzati, infatti, è sempre più comune che si inneschino delle vere e proprie battaglie legali, che costituiscono un freno alla libera scelta degli utenti. Le più comuni vengono intraprese in seguito al cambio anticipato di gestore, ma anche per disservizi o doppie fatturazioni. A chi non è capitato di ricevere una doppia bolletta, ad esempio dopo aver cambiato compagnia telefonica, o una richiesta di arretrati da parte di un gestore di servizi? La normativa nazionale assegna proprio ai Corecom locali il compito di cercare una conciliazione, bonaria e gratuita, indossando i panni di arbitro terzo tra gli utenti e i gestori. E in effetti i risultati sono stati spesso soddisfacenti, risparmiando ai cittadini un calvario legale, che può durare anche anni, e ai tribunali civili un'enorme mole di lavoro". Lo scrive oggi in una nota il Consigliere regionale del Molise Angelo Primiani (M5s). (segue) (Gru)