© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo nuove scadenze per completare la vaccinazione. Se non si rallenta la consegna dei vaccini dobbiamo arrivare per inizio luglio a vaccinare tutta la città di Napoli e io credo anche capoluoghi di provincia e sarà risultato straordinario. Vediamo se ce la facciamo entro l’estate a immunizzare tutti". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)