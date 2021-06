Campania: De Luca, impegno su vaccini non ferma opera ristrutturazione sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando a Napoli per realizzare una rete nel centro della città che metta insieme ospedali dell’Annunziata, Incurabili e San Gennaro. Al lavoro per aprire una struttura di comunità a Mondragone dove abbiamo distretto di assoluta eccellenza. Direi di farla finita a chi continua a fare polemiche". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "A Solofra in corso lavori per altri posti letto, finalmente comunicazione dal Cipe per finanziamento per 8 mln di euro. Sarà pubblicata la gara per nuovi interventi da fare a metà giugno e poi con la modifica dell’atto aziendale. Investimenti per potenziare sale operatorie e riabilitazione, fecondazione assistita". De Luca ha concluso: "Emodinamica a San Luca di Vallo della Lucania con introduzione tecnologie. Siamo impegnati in messa a punto progetti esecutivi per ospedale costiera sorrentina, per Giugliano, Nola e nuovo Ruggi d’Aragona a Salerno. Mentre completiamo il piano di vaccinazione abbiamo già avviato la seconda fase di organizzazione della nostra sanità. Puntiamo ovviamente a farne un’eccellenza in Italia, come già siamo per tantissimi servizi". (Ren)