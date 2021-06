Campania: De Luca, previsioni incoraggianti su ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo previsioni che diversamente da quelle pubblicate anche da governo qualche mese fa, ci incoraggiano. Si prevede incremento del 4,5 percento del Pil del 2021 e del 4 per il 2022. Non siamo ancora a livelli pre-pandemia ma tassi di crescita importanti. Gran parte delle carte ce le giochiamo con il piano di ripresa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)