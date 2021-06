© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Segnali interessanti dal turismo. Abbiamo soddisfazione per anticipo interventi messa in sicurezza con comparto alberghiero e immunizzazione isole. Si prosegue con costiere sorrentina, amalfitana e cilentana. Abbiamo anticipato tutte le Regioni anche andando oltre a indicazioni del commissariato". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)