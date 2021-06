Campania: De Luca, burocrazia e assenza personale ostacolano grandi opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno avanti interventi per economia e lavoro. Abbiamo presentato qualche giorno fa il piano di interventi per alta velocità e capacità Napoli-Bari, un programma che va avanti con Ferrovie dello Stato e aziende per 6 mld che hanno vinto le gare per dieci lotti. Nell’incontro con Fs e anche con il titolare dell’impresa Salini, sono emersi problemi burocratici". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Uno di questi cantieri bloccato perché manca parere Sovrintendenza su tratto inteerssato da scavi archeologici. Stanno passando mesi e la dirigente ha detto ‘cari signori, a seguire questa vostra opera ci sono soltanto io perché il personale è ridotto a zero’. Questa risposta viene data mille volte da tanti uffici pubblici in cui anche istruttorie diventano quasi impossibili per mancanza di personale. Perciò dobbiamo fare più assunzioni". (Ren)